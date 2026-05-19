Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Mai 2026

Namenstag

Bernhardin, Elfriede, Valeria, Saturnia

Historische Daten

2025 – Niedersachsens Landtag wählt im ersten Wahlgang Olaf Lies zum neuen Ministerpräsidenten. Der SPD-Politiker führt die rot-grüne Koalition seines Vorgängers Stephan Weil fort.

2011 – Letzter Tag des klassischen Parketthandels an der Frankfurter Börse: Ab dem 23. Mai werden sämtliche Aktien und Anleihen über das Computersystem Xetra gehandelt.

2006 – In Zentralchina bei Sandouping in der Provinz Hubei werden die Bauarbeiten an der Drei-Schluchten-Staumauer des Jangtsekiang für das umstrittene größte Wasserkraftwerk der Welt abgeschlossen.

1631 – Die «Magdeburger Hochzeit» gilt als das grausamste Massaker des Dreißigjährigen Krieges: Truppen der Katholischen Liga erobern die protestantische Stadt, zerstören sie und töten etwa 20.000 der geschätzt 35.000 Einwohner.

526 – Bei einem schweren Erdbeben in Antiochia (heute Türkei) kommen nach antiken Berichten zwischen dem 20. und 29. Mai 250.000 Menschen ums Leben.

Geburtstage

1961 – Achim Greser (65), deutscher Karikaturist, bildet mit Heribert Lenz das Karikaturisten-Duo Greser & Lenz («Titanic», «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Stern», «Focus»)

1946 – Cher (80), amerikanische Popsängerin («Believe», «Strong Enough») und Schauspielerin (Oscar als beste Hauptdarstellerin in «Mondsüchtig»)

1851 – Emil Berliner, amerikanischer Erfinder und Unternehmer, Erfinder des Grammophons 1887 und der Schellack-Schallplatte 1897, Gründer der Schallplattenfirma Deutsche Grammophon Gesellschaft 1890, gest. 1929

Todestage

1996 – Willi Daume, deutscher Sportfunktionär, Präsident des Deutschen Sportbundes DSB 1950-1970, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees NOK 1961-1992, geb. 1913

1896 – Clara Schumann, deutsche Pianistin und Komponistin, Ehefrau von Robert Schumann 1840-1856, geb. 1819