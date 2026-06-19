Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Juni 2026

Namenstag

Adalbert, Benigna, Margarete

Historische Daten

2011 – Das Internet bekommt mehr Platz für neue Adressen. Unternehmen, Regierungen und Verwaltungen können für ihre Internet-Auftritte bald neue Adress-Bereiche nutzen. Die Internetverwaltung ICANN macht den Weg frei für künftige Endung wie etwa «.berlin» oder «.reise».

1991 – Der Deutsche Bundestag spricht sich mit 338 gegen 320 Stimmen für Berlin als künftigen Sitz von Parlament und Regierung aus.

1976 – «Nacht von Belgrad»: Deutschland verliert das Finale der Fußball-Europameisterschaft in Jugoslawien im Elfmeterschießen gegen die tschechoslowakische Nationalmannschaft.

1631 – Nordafrikanische Piraten, muslimische Korsaren, überfallen und plündern die südirische Stadt Baltimore. Mehr als 100 Einwohner werden in die Sklaverei verschleppt.

451 – Der Vormarsch der aus Zentralasien stammenden Hunnen unter ihrem König Attila nach Westen wird gestoppt. In der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern im Nordosten des heutigen Frankreichs besiegt ein römisch-westgotisches Heer die Truppen Attilas.

Geburtstage

1946 – Zülfü Livaneli (80), türkischer Musiker, Schriftsteller («Glückseligkeit», «Katze, Mann und Tod») und Regisseur («Veda Atatürk»)

1941 – Dieter Mann, deutscher Schauspieler («Der Untergang»), Intendant des Deutschen Theaters in Berlin 1984-1991, gest. 2022

1941 – Stephen Frears (85), britischer Filmregisseur («Die Queen», «Mein wunderbarer Waschsalon», «Gefährliche Liebschaften»)

1941 – Ulf Merbold (85), deutscher Astronaut und Physiker, erster Westdeutscher im Weltall mit der ersten «Spacelab»-Mission der US-Raumfähre Columbia 1983

Todestage

2021 – Herbert Schnoor, deutscher Politiker (SPD), Innenminister von Nordrhein-Westfalen 1980-1995, geb. 1927