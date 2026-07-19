Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Juli 2026

Namenstag

Margareta, Wilmar

Historische Daten

2021 – In Berlin wird nach mehrfachen Verzögerungen das Humboldt Forum mit den historisierenden Fassaden des alten Stadtschlosses eröffnet. Das für 680 Millionen Euro errichtete Zentrum für Kultur, Kunst und Wissenschaft startet zunächst mit einem Teil der geplanten Ausstellungen.

1951 – Der jordanische König Abdullah wird von einem palästinensischen Extremisten auf den Stufen der Jerusalemer Al Aksa-Moschee ermordet.

1944 – Das Bombenattentat der Widerstandsgruppe um Claus Schenk Graf von Stauffenberg auf Adolf Hitler scheitert. Der Staatsstreich gegen das nationalsozialistische Regime schlägt fehl, die Verschwörer werden hingerichtet.

1936 – Das Abkommen von Montreux gibt der Türkei als Nachfolgestaat des Osmanischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg die Souveränität über die Meerengen Dardanellen und Bosporus zurück. Es regelt die Zufahrt von Schiffen in das Schwarze Meer.

1906 – Als erstes Land Europas führt das unter russischer Herrschaft stehende Finnland das aktive und passive Frauenwahlrecht ein.

Geburtstage

1996 – Waldemar Anton (30), deutscher Fußballspieler (Borussia Dortmund), im Kader der Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026

1986 – Andreas Kümmert (40), deutscher Blues- und Rocksänger («Heart of Stone»), Sieger der dritten «The Voice of Germany»-Staffel

1941 – Kurt Raab, deutscher Schauspieler und Filmausstatter, Rollen in «Warum läuft Herr R. Amok?», «Das Gespenst», «Die Zärtlichkeit der Wölfe», gest. 1988

Todestage

2011 – Lucian Freud, britischer Maler («A Woman Smiling»), Enkel Sigmund Freuds, 1933 nach England emigriert, geb. 1922

1951 – Wilhelm von Preußen, Kronprinz des Deutschen Reiches 1888-1918, geb. 1882