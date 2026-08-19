Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. August 2026

Namenstag

Bernhard, Burchard, Oswin

Historische Daten

2025 – Die Berliner Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen den ehemaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Ihm wird eine falsche, uneidliche Aussage vor dem Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags vorgeworfen. Der CSU-Politiker weist den Vorwurf zurück.

1991 – Die baltische Republik Estland erklärt ihre staatliche Unabhängigkeit von der Sowjetunion.

1946 – Der Alliierte Kontrollrat der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs in Deutschland erlässt ein Gesetz, das die Wehrmacht für aufgelöst erklärt. Es tritt sofort in Kraft.

1901 – In München wird das Prinzregententheater mit einem Festakt und am Folgetag mit einer Aufführung von Richard Wagners «Meistersinger von Nürnberg» eröffnet.

1866 – Die erste Gewerkschaft der USA wird gegründet. Die National Labor Union (NLU) fordert den Acht-Stunden-Tag.

Geburtstage

1951 – Kalle Pohl (75), deutscher Komiker und Musiker (Kabarettprogramm «Selfi in Delfi», TV-Show «7 Tage 7 Köpfe»)

1946 – Henryk M. Broder (80), deutscher Publizist und Schriftsteller (Bücher: «Kein Krieg, nirgends: Die Deutschen und der Terror», «Der ewige Antisemit. Über Sinn und Funktion eines beständigen Gefühls»), Ludwig-Börne-Preis 2007

1946 – Romani Rose (80), deutscher Verbandsfunktionär, Mitgründer (1982) und Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma

1936 – Alice und Ellen Kessler, deutsche Tänzerinnen und Sängerinnen, bekannt als die «Kessler-Zwillinge», gest. 2025

Todestage

1996 – Rio Reiser, deutscher Rockmusiker («König von Deutschland»), bekannt als Kopf der Gruppe Ton Steine Scherben («Macht kaputt, was euch kaputt macht»), geb. 1950