Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. August 2026

Namenstag

Eusebius

Historische Daten

2021 – Aline Rotter-Focken ist die erste deutsche Olympiasiegerin im Frauen-Ringen. Die Krefelderin gewinnt im letzten Kampf ihrer Karriere das Finale der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm in Tokio gegen die Amerikanerin Adeline Gray.

2018 – Der Börsenwert des iPhone-Riesen Apple überspringt die Billionen-Dollar-Marke. Mit einem Kurs von knapp über 207 US-Dollar je Aktie knackt der kalifornische Tech-Konzern als erstes US-Unternehmen den dreizehnstelligen Börsenwert. Am 4. September folgt Amazon als zweites US-Unternehmen.

2006 – Die Genfer Konventionen zu Fragen der Behandlung von Soldaten und Zivilisten bei kriegerischen Auseinandersetzungen sind jetzt von jedem Land der Welt akzeptiert. Mit dem Beitritt von Montenegro am 2. August bekennen sich alle 192 UN-Staaten der Erde zu den vier Konventionen aus dem Jahr 1949.

1984 – Die erste E-Mail nach Deutschland geht auf den Weg. Am folgenden Tag empfängt sie Professor Werner Zorn an der Universität Karlsruhe. Es ist ein Willkommensgruß aus dem US-amerikanischen Wissenschaftsnetz CSNET.

1951 – Die «Wilhelm Pieck», das einzige Segelschulschiff der DDR, geht in Rostock-Warnemünde auf Jungfernfahrt. Gebaut wurde der Zweimaster auf der Rostocker Warnowwerft. Seit 1991 wird er unter dem Namen «Greif» von der Stadt Greifswald betrieben.

Geburtstage

1976 – Kati Wilhelm (50), deutsche Biathletin, Sportlerin des Jahres 2006, dreimalige Olympiasiegerin bei den Olympischen Winterspielen von Salt Lake City 2002 und Turin 2006

1951 – Rüdiger Grube (75), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bahn AG 2009-2017

1946 – Inga Rumpf (80), deutsche Musikerin und Sängerin (Album «Second-Hand Mädchen»)

1931 – Ruth Maria Kubitschek, deutsche Schauspielerin («Melissa», «Monaco Franze»), gest. 2024

Todestage

1976 – Fritz Lang, österreichisch-amerikanischer Regisseur («Metropolis», «M»), geb. 1890