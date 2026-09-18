Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. September 2026

Namenstag

Albert, Igor, Theodor

Historische Daten

2021 – Auf der spanischen Kanareninsel La Palma bricht ein Vulkan aus, der wochenlang Asche, Rauch und Lava ausstößt. Lavaströme begraben Hunderte Häuser. Tausende Anwohner und Touristen werden in Sicherheit gebracht. Immer wieder erschüttern Erdbeben die Insel.

2016 – Hollywoodstar Angelina Jolie reicht nach zwei Jahren Ehe die Scheidung von Brad Pitt ein. Unter dem Spitznamen «Brangelina» galten Pitt und Jolie jahrelang als das Hollywood-Traumpaar.

1991 – Am Similaun-Gletscher im Ötztal entdeckt ein Touristenehepaar «Ötzi», die mumifizierte Leiche eines Mannes aus der Bronzezeit.

1946 – Winston Churchill spricht sich in einer Rede an der Züricher Universität für die Gründung der «Vereinigten Staaten von Europa» aus.

1941 – Im Deutschen Reich wird das Tragen des «Judensterns» für alle Juden ab sechs Jahren oder älter Pflicht.

Geburtstage

1966 – Claudia Schmutzler (60), deutsche Schauspielerin («Go Trabi Go», TV-Serie «Für alle Fälle Stefanie»)

1966 – Heiko Maas (60), deutscher Politiker (SPD), Außenminister 2018-2021, Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz 2013-2018

1961 – Iris Spranger (65), deutsche Politikerin (SPD), Innensenatorin von Berlin seit 2021

1961 – Reinhard Grindel (65), deutscher Fußballfunktionär und Politiker (CDU), Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) 2016-2019

Todestage

2016 – Karl Dietrich Bracher, deutscher Historiker («Die Auflösung der Weimarer Republik»), geb. 1922