Was geschah am 19. November?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. November 2025

Namenstag

Elisabeth, Joseph, Swidger, Toto

Historische Daten

2005 – In der Kathedrale von Monaco wird Fürst Albert II. mit einem Gottesdienst offiziell als Herrscher über das Fürstentum inthronisiert.

1995 – Bei den Präsidentenwahlen in Polen besiegt der frühere Kommunist Aleksander Kwasniewski in einer Stichwahl den bisherigen Amtsinhaber Lech Walesa.

1995 – Steffi Graf und Boris Becker erkämpfen sich die Tennis-Weltmeistertitel 1995. Für Graf ist es das vierte, für Becker das dritte Mal.

1985 – In Genf treffen sich US-Präsident Ronald Reagan und der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow zu einer zweitägigen Konferenz. Es ist ihr erstes persönliches Zusammentreffen.

1905 – In Berlin nehmen die ersten motorisierten Omnibusse den Betrieb auf. Zwei Daimler-Doppelstock-Busse verkehren zwischen Halleschem Tor und Chausseestraße.

Geburtstage

1975 – Bastian Reinhardt (50), deutscher Fußballspieler (Hamburger SV 2003-2010)

1962 – Jodie Foster (63), amerikanische Schauspielerin und Regisseurin («Das Wunderkind Tate»), Oscars als beste Hauptdarstellerin für «Das Schweigen der Lämmer» und «Angeklagt»

1930 – Christian Schwarz-Schilling (95), deutscher Politiker (CDU), EU-Sondergesandter und UN-Repräsentant für Bosnien-Herzegowina 2006-2007, Bundespostminister 1982-1992

1900 – Anna Seghers, deutsche Schriftstellerin («Das siebte Kreuz», «Transit»), gest. 1983

Todestage

2020 – Harald Ringstorff, deutscher Politiker (SPD), Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern 1998-2008, geb. 1939