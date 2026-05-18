Was geschah am 19. Mai?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Mai 2026

Namenstag

Ivo, Pietro

Historische Daten

2021 – Im Zuge der Plagiatsaffäre um ihre Doktorarbeit tritt Familienministerin Franziska Giffey (SPD) zurück. Am 10. Juni entzieht ihr die Freie Universität Berlin den Doktortitel.

2006 – Der Bundestag billigt die umstrittene Erhöhung der Mehrwertsteuer für Anfang 2007 von 16 auf 19 Prozent. Der Bundesrat stimmt am 16. Juni zu.

1986 – Bei schweren Auseinandersetzungen am Baugelände der umstrittenen atomaren Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf werden rund 180 Polizeibeamte und etwa 200 Demonstranten verletzt.

1891 – Der Kronkorken wird von William Painter in Baltimore (US-Bundesstaat Maryland) zum Patent angemeldet. Am 2. Februar 1892 wird das Patent erteilt.

1536 – Anne Boleyn, die zweite Ehefrau des englischen Königs Heinrich VIII. und Mutter von Königin Elisabeth I., wird im Londoner Tower enthauptet.

Geburtstage

1996 – Luca Waldschmidt (30), deutscher Fußballspieler (1. FC Köln, VfL Wolfsburg, Benfica Lissabon)

1956 – Hellmut Krug (70), deutscher Fußballschiedsrichter, Leiter der DFB-Schiedsrichter 2003-2007

1946 – Michele Placido (80), italienischer Filmschauspieler (Fernseh-Serie «Allein gegen die Mafia») und Regisseur

1926 – Peter Zadek, deutscher Regisseur und Intendant, Intendant beim Berliner Ensemble 1992-1995 und am Hamburger Schauspielhaus 1985-1989, gest. 2009

Todestage

1994 – Jacqueline Kennedy Onassis, Witwe des US-Präsidenten John F. Kennedy (Amtszeit 1961-1963) und des griechischen Reeders Aristoteles Onassis, geb. 1929