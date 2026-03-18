Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. März 2026

Namenstag

Josef

Historische Daten

2025 – Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoğlu wird wenige Tage vor seiner geplanten Ernennung zum Präsidentschaftskandidaten der größten Oppositionspartei der Türkei verhaftet. Tage später wird er für abgesetzt erklärt und in Untersuchungshaft genommen. Das Vorgehen treibt Zehntausende Demonstranten auf die Straßen türkischer Städte.

2011 – Im Zoologischen Garten Berlin stirbt Eisbär Knut im Alter von vier Jahren an den Folgen einer Gehirnentzündung. Er war von einem Tierpfleger mit der Flasche aufgezogen worden und hatte Millionen Fans.

2001 – Nach jahrelangem Tauziehen wird die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gegründet. Die Vorsitzenden von ÖTV, DAG, HBV, Postgewerkschaft und IG-Medien unterzeichnen in Berlin den Verschmelzungsvertrag.

1986 – Der Buckingham-Palast gibt die Verlobung von Prinz Andrew und Sarah Ferguson bekannt.

1911 – Der internationale Frauentag wird zum ersten Mal im Deutschen Reich, in Dänemark, Österreich und der Schweiz gefeiert.

Geburtstage

1971 – Nadja Auermann (55), deutsches Model

1961 – Rune Bratseth (65), norwegischer Fußballspieler (Werder Bremen 1987-1994)

1941 – Tommi Piper (85), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher (Synchronstimme von «Alf»)

1936 – Ursula Andress (90), Schweizer Filmschauspielerin (Bondgirl im ersten James-Bond-Film «Dr. No» 1962)

Todestage

1998 – Klaus Havenstein, deutscher Schauspieler und Kabarettist («Rudis Tagesshow»), Gründungsmitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, geb. 1922