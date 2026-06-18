Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Juni 2026

Namenstag

Elisabeth, Hildegrim, Rasso, Romuald

Historische Daten

2006 – Das Gemälde «Adele Bloch-Bauer I» des österreichischen Malers Gustav Klimt wird für 135 Millionen Dollar verkauft. Es ist die bis dahin höchste Summe, die jemals für ein Gemälde gezahlt wurde.

1976 – Der schwedische König Carl XVI. Gustaf heiratet in der Stockholmer Domkirche die deutsche Silvia Sommerlath.

1961 – Kuwait wird nach 62 Jahren unabhängig von Großbritannien. Kuwait wurde 1899 britisches Protektorat, um der Übermacht durch das Osmanische Reich zu entgehen.

1936 – Der deutsche Boxer Max Schmeling gewinnt in New York einen WM-Ausscheidungskampf gegen den bisher ungeschlagenen Amerikaner Joe Louis durch K.o. in der zwölften Runde.

1811 – Auf der Hasenheide südlich von Berlin eröffnet Friedrich Ludwig Jahn den ersten öffentlichen Turnplatz.

Geburtstage

1959 – Christian Wulff (67), deutscher Politiker (CDU), Bundespräsident 2010-2012, Ministerpräsident von Niedersachsen 2003-2010

1947 – Salman Rushdie (79), britisch-amerikanischer Schriftsteller («Die satanischen Verse», «Mitternachtskinder»)

1945 – Aung San Suu Kyi (81), myanmarische Politikerin, De-facto-Regierungschefin 2016 bis zum Militärputsch 2021, seitdem in Haft, Friedensnobelpreis 1991

1941 – Vaclav Klaus (85), tschechischer Politiker, Staatspräsident 2003-2013, Ministerpräsident 1992-1997

Todestage

2016 – Götz George, deutscher Schauspieler («Tatort»-Kommissar Horst Schimanski, Filme «Schtonk!», «Der Totmacher»), geb. 1938