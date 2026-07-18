Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Juli 2026

Namenstag

Bernulf

Historische Daten

2016 – Der Immobilienmilliardär Donald Trump wird von den US-Republikanern auf ihrem Parteitag in Cleveland zum Kandidaten für die Präsidentenwahl im November nominiert.

2004 – Die «Queen Mary 2» läuft zu ihrem ersten Deutschlandbesuch in den Hamburger Hafen ein. Zehntausende Zuschauer bereiten dem damals größten und teuersten Passagierschiff der Welt am frühen Morgen einen begeisterten Empfang, als es von bis zu 300 Booten begleitet langsam die Elbe hinauffährt.

1996 – In Atlanta im US-Bundesstaat Georgia werden die XXVI. Olympischen Sommerspiele eröffnet. US-Präsident Bill Clinton spricht die Eröffnungsformel und Box-Legende Muhammad Ali entzündet das Olympische Feuer.

1988 – Der Auftritt von Bruce Springsteen in Ost-Berlin ist das größte Konzert in der Geschichte der DDR. Der US-Rockstar spielt vor mindestens 160.000 Menschen. In Presseberichten ist von bis zu 500 000 Zuhörern die Rede.

1966 – Das Bundesverfassungsgericht erklärt die bisherige Parteienfinanzierung aus dem Bundeshaushalt für unzulässig. In begrenztem Umfang dürfen den Parteien aber weiterhin Wahlkampfkosten erstattet werden.

Geburtstage

1996 – Deniz Undav (30), deutscher Fußballspieler (VfB Stuttgart), im Kader der Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026

1976 – Benedict Cumberbatch (50), britischer Schauspieler («The Imitation Game», Krimi-Serie «Sherlock»)

1971 – Vitali Klitschko (55), ukrainischer Politiker und Boxer, Bürgermeister von Kiew seit 2014, ehemaliger Boxweltmeister im Schwergewicht

1956 – Juliane Werding (70), deutsche Schlagersängerin und Liedermacherin («Am Tag als Connie Kramer starb»)

Todestage

2016 – Garry Marshall, amerikanischer Filmregisseur («Pretty Woman», «Frankie und Johnny», «Die Braut, die sich nicht traut»), geb. 1934