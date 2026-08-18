Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. August 2026

Namenstag

Bertulf, Johannes, Sebald, Sigbert

Historische Daten

2025 – In Nordschweden muss wegen Gefahren durch den Bergbau eine ganze Stadt umziehen und mit ihr eine historische Holzkirche. Das 672 Tonnen schwere Gotteshaus rollt auf einem speziell konstruierten Wagen durch das Städtchen Kiruna. Dort gibt es die größte unterirdische Eisenerzgrube der Welt.

2021 – Die Taliban proklamieren die Wiederherstellung des «Islamischen Emirats von Afghanistan». Neuer Emir und «Befehlshaber der Gläubigen» wird der frühere Scharia-Richter Haibatullah Achundsada.

1991 – In der Sowjetunion beginnt ein dreitägiger Putschversuch gegen Präsident Michail Gorbatschow. Der russische Präsident Boris Jelzin organisiert den Widerstand gegen die Putschisten.

1936 – In Moskau beginnt der erste Schauprozess gegen die antistalinistische Opposition. Geständnisse werden zum größten Teil durch Folter erzwungen. Alle 16 Angeklagten werden zum Tode verurteilt und hingerichtet.

1911 – Einige druckfrische Exemplare der «Berliner Morgenpost» werden von Berlin-Johannisthal ins nahe Frankfurt an der Oder geflogen. Das gilt als erster Frachtflug in der Geschichte der deutschen Luftfahrt.

Geburtstage

1971 – Guido Cantz (55), deutscher Moderator und Komiker («Verstehen Sie Spaß?»)

1951 – Jean-Luc Mélenchon (75), französischer Politiker, Anführer und Präsidentschaftskandidat der Linkspartei La France Insoumise (LFI)

1946 – Bill Clinton (80), amerikanischer Politiker, 42. US-Präsident 1993-2001

1931 – Marianne Koch (95), deutsche Schauspielerin («Des Teufels General», «Für eine Handvoll Dollar»), Ärztin und Moderation (Talk-Sendung «III nach Neun», ARD-Ratespiel «Was bin ich?», Radiosprechstunde «Gesundheitsgespräch»)

Todestage

1936 – Federico García Lorca, spanischer Schriftsteller (Theaterstück «Yerma»), gilt als einer der bekanntesten spanischen Autoren des 20. Jahrhunderts, zu Beginn des Bürgerkriegs erschossen, geb. 1898