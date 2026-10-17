Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Oktober 2026

Namenstag

Mono, Lukas, Gwenn

Historische Daten

2025 – Fast sieben Millionen Menschen demonstrieren unter dem Motto «No Kings» («Keine Könige») in Tausenden US-Städten gegen die Politik von Präsident Donald Trump. Als Antwort veröffentlicht dieser ein künstlich generiertes Video, in dem er als «King Trump» aus einem Kampfjet braunen, an Kot erinnernden Schlamm über Demonstranten abwirft.

2011 – Der Europäische Gerichtshof setzt der Stammzellenforschung in Europa enge Grenzen. Nach einem Grundsatzurteil dürfen Verfahren, die menschliche embryonale Stammzellen nutzen, in der Regel nicht patentiert werden. Da für die Forschung Embryonen zerstört würden, verstoße dies gegen den Schutz der Menschenwürde, entscheiden die Richter.

1991 – Das Parlament der Sowjetrepublik Aserbaidschan bestätigt formell die Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Kaukasusrepublik.

1961 – Vertreter der Mitgliedstaaten des Europarats unterzeichnen in Turin die europäische Sozialcharta. Sie garantiert eine Vielzahl sozialer und wirtschaftlicher Grundrechte, darunter das Recht auf Arbeit unter zumutbaren Bedingungen, auf gleiche Bezahlung für Frauen und Männer und auf Sozialversicherung und ärztliche Betreuung.

1356 – Das stärkste bekannte Erdbeben nördlich der Alpen legt die Stadt Basel in Schutt und Asche. Durch die Erdstöße der Stärke 6,6 und die folgende Feuersbrunst sterben je nach Quelle zwischen 100 und 2000 Menschen.

Geburtstage

1991 – Zohran Mamdani (35), amerikanischer Politiker, Bürgermeister von New York seit 2026

1956 – Martina Navratilova (70), tschechisch-amerikanische Tennisspielerin, mehr als 50 Grand-Slam-Titel, Emigration in die USA 1975

1956 – Michael Lesch (70), deutscher Schauspieler («Der Fahnder», «Freunde fürs Leben»)

1926 – Klaus Kinski, deutscher Schauspieler («Fitzcarraldo», «Der schwarze Abt»), gest. 1991

Todestage

2021 – Colin Powell, amerikanischer Politiker und Offizier, Außenminister 2001-2005, Generalstabschef 1989-1993, Sicherheitsberater von Präsident Ronald Reagan 1987-1988, geb. 1937