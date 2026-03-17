Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. März 2026

Namenstag

Cyrill, Eduard

Historische Daten

2025 – Zwei über neun Monate wegen einer Raumschiff-Panne auf der Internationalen Raumstation ISS gestrandete US-Astronauten kehren sicher zur Erde zurück. Die Raumkapsel landet planmäßig vor der Küste Floridas.

2016 – Die Türkei verpflichtet sich in einem Abkommen mit der EU, illegal in die EU eingereiste Flüchtlinge aus Syrien zurückzunehmen. Die EU stellt dafür Milliardenhilfen und eine baldige Aufhebung der Visumpflicht für Türken in Aussicht.

2011 – Kruzifixe in Klassenzimmern staatlicher Schulen sind nach einem Urteil aus Straßburg mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte weist die Beschwerde einer Mutter ab.

1976 – Der Bundestag verabschiedet das Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Großunternehmen. Es tritt am 1. Juli in Kraft.

1961 – Verteidigungsminister Franz-Josef Strauß wird in München zum Vorsitzenden der CSU gewählt. Er behält das Amt bis zu seinem Tod 1988.

Geburtstage

1966 – Anne Will (60), deutsche TV-Moderatorin und Journalistin («Tagesthemen», Talkshow «Anne Will»)

1956 – Ingemar Stenmark (70), schwedischer Skirennläufer, erfolgreichster Skirennfahrer aller Zeiten (Slalom und Riesenslalom) mit 86 Weltcupsiegen, zwei olympischen Goldmedaillen und drei Weltcup-Gesamtsiegen

1939 – Peter Kraus (87), deutsch-österreichischer Schauspieler («Der Pauker», «Die Frühreifen») und Schlagersänger («Sugar Baby», «Tiger», «Schwarze Rose Rosemarie»)

Todestage

2016 – Guido Westerwelle, deutscher Politiker, Außenminister 2009-2013, Vizekanzler 2009-2011, Bundesvorsitzender der FDP 2001-2011, geb. 1961

2016 – Lothar Späth, deutscher Industriemanager und Politiker (CDU), Ministerpräsident Baden-Württembergs 1978-1991, Vorstandsvorsitzender des Technologiekonzerns Jenoptik 1991-2003, geb. 1937