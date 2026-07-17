Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Juli 2026

Namenstag

Answer, Arnold, Arnulf, Friedrich, Odilia, Radegund

Historische Daten

2025 – Beim großen Feuerwerk auf der Rheinkirmes in Düsseldorf werden 19 Besucher verletzt, als ein Feuerwerkskörper in zu niedriger Höhe detoniert. Ursache soll eine Fehlzündung gewesen sein.

2021 – Der Missbrauch der israelischen Überwachungssoftware Pegasus in mehreren Ländern wird publik. Zu den ausgespähten Zielpersonen gehören Politiker wie der französische Präsident Emmanuel Macron, Diplomaten und Journalisten. Das Programm kann heimlich auf Smartphones installiert werden.

2016 – In einem Zug bei Würzburg verletzt ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling mit Axt und Messer vier Menschen schwer, auf der Flucht zudem eine Fußgängerin. Die Polizei erschießt den Täter, der sich auf einem Video als «Soldat des IS» bezeichnet.

1991 – In Guadalajara (Mexiko) beginnt das erste ibero-amerikanische Gipfeltreffen von 23 Staats- und Regierungschefs aus Spanien, Portugal und Süd- und Mittelamerika, das zur Intensivierung der Zusammenarbeit in Politik, Wirtschaft und Kultur beitragen soll.

1926 – In Jena eröffnet das Zeiss-Planetarium. Es ist heute das älteste noch bestehende Großplanetarium der Welt.

Geburtstage

1966 – Dan O'Brien (60), amerikanischer Leichtathlet, gilt als bester Zehnkämpfer der 1990er Jahre, Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta, dreifacher Weltmeister

1961 – Elizabeth McGovern (65), amerikanische Schauspielerin («Downton Abbey»)

1956 – Edmund Becker (70), deutscher Fußballspieler (Karlsruher SC) und -trainer (Karlsruher SC)

1941 – Frank Farian, deutscher Popmusik-Produzent (Boney M, Milli Vanilli) und Schlagersänger, gest. 2024

Todestage

2022 – Claes Oldenburg, amerikanischer Pop-Art-Künstler, kreiert monumentale Nachbildungen von Alltagsgegenständen, außerdem «Soft Sculptures» aus Leinwand und Schaumgummi, geb. 1929