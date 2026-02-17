Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Februar 2026

Namenstag

Konstanze, Simon

Historische Daten

2025 – Die brasilianische Generalstaatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro. Dem von 2019 bis 2022 regierenden Politiker wird ein versuchter Staatsstreich nach seiner Abwahl vorgeworfen.

2011 – Ein Soldat der afghanischen Armee erschießt im Bundeswehr-Außenposten «OP North» in der afghanischen Provinz Baghlan drei deutsche Soldaten. Sechs weitere werden verletzt, zwei davon schwer. Der Angreifer wird erschossen.

2001 – Im indonesischen Teil der Insel Borneo brechen blutige Unruhen aus, die bis Mitte März nach offiziellen Angaben mindestens 400 Menschen das Leben kosten.

1946 – Clemens August von Galen, der als Bischof von Münster 1941 öffentlich den massenhaften Mord an behinderten Menschen durch das NS-Regime angeprangert hatte, wird wenige Wochen vor seinem Tod in Rom zum Kardinal erhoben.

1861 – Jefferson Davis, wird in Montgomery (Alabama) als Präsident der der Konföderierten Staaten von Amerika vereidigt. Wenige Monate später beginnt der amerikanische Bürgerkrieg.

Geburtstage

1976 – Klara Geywitz (50), deutsche Politikerin (SPD), Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 2021-2025

1961 – Armin Laschet (65), deutscher Politiker, Bundesvorsitzender der CDU 2021-2022, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen 2017-2021

1956 – Rüdiger Abramczik (70), deutscher Fußballspieler, 316 Spiele und 77 Tore in der Bundesliga (FC Schalke 04, Borussia Dortmund, 1. FC Nürnberg), 19 Länderspiele

1931 – Toni Morrison, amerikanische Schriftstellerin («Jazz»), Literatur-Nobelpreisträgerin 1993, gest. 2019

Todestage

1996 – Josef Meinrad, österreichischer Schauspieler, Ehrenmitglied des Wiener Burgtheaters, Träger des Iffland-Ringes, geb. 1913