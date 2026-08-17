Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. August 2026

Namenstag

Helene

Historische Daten

2011 – Die Staatschefs von Angola, Botsuana, Namibia, Sambia und Simbabwe unterzeichnen in der angolanischen Hauptstadt Luanda ein Abkommen über die Gründung des grenzüberschreitenden Kaza-Naturparks. Mit dem Megapark entsteht das größte Naturschutzgebiet des Kontinents.

1976 – In Zeitz (heute in Sachsen-Anhalt) protestiert der evangelische Pfarrer Oskar Brüsewitz mit seiner Selbstverbrennung gegen die Kirchenpolitik der DDR. Am 22. August stirbt er an seinen Verbrennungen.

1971 – Ein US-Transporthubschrauber stürzt bei Pegnitz in Oberfranken ab. 37 Soldaten sterben.

1896 – Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) wird von Kaiser Wilhelm II. «im Namen des Reichs» ausgefertigt, am 1. Januar 1900 tritt es in Kraft. Nach Jahrhunderten der Rechtszersplitterung wird damit ein einheitliches Privatrecht für ganz Deutschland geschaffen. In mehrfach überarbeiteter Form ist es bis heute gültig.

1866 – Preußen schließt mit zahlreichen Kleinstaaten und Freien Städten den Norddeutschen Bund.

Geburtstage

1976 – Michael Greis (50), deutscher Biathlet, Sportler des Jahres 2006, dreimaliger Olympiasieger in Turin 2006

1966 – Lars Rudolph (60), deutscher Musiker, Film- und Theaterschauspieler (Filme: «Soul Kitchen», «Fraktus»)

1961 – Bill McDermott (65), amerikanischer Manager, Vorstandsvorsitzender SAP 2010-2019

1956 – Rainer Maria Woelki (70), deutscher Kardinal, Erzbischof von Berlin 2011-2014, Erzbischof von Köln seit 2014

Todestage

2024 – Alain Delon, französischer Schauspieler («Der eiskalte Engel», «Borsalino»), geb. 1935