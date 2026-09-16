Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. September 2026

Namenstag

Ariadne, Hildegard, Lambert, Robert

Historische Daten

2024 – Die Union legt sich auf CDU-Chef Friedrich Merz als Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl 2025 fest. CSU-Chef Markus Söder verkündet die Einigung in einer gemeinsamen Pressekonferenz und sagt seine Unterstützung zu.

2021 – Das Erkundungsbergwerk Gorleben wird endgültig stillgelegt. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hatte im Jahr zuvor mitgeteilt, dass große Teile Deutschlands für ein Atomendlager nach geologischen Kriterien grundsätzlich geeignet sind – der lange heftig umkämpfte Salzstock Gorleben im Wendland ist wegen geologischer Mängel nicht darunter.

1991 – Estland, Lettland und Litauen sowie die Marshall-Inseln und die Föderierten Staaten von Mikronesien werden von der UN-Vollversammlung als neue Mitglieder aufgenommen, ebenso die prowestliche Republik Korea und die kommunistische Demokratische Volksrepublik Korea.

1991 – Im nordsächsischen Hoyerswerda beginnen mehrtägige rassistische Ausschreitungen.

1981 – Wolfgang Petersens Spielfilms «Das Boot» nach einem Roman von Lothar-Günther Buchheim wird in München uraufgeführt.

Geburtstage

1971 – Jens Voigt (55), deutscher Radrennfahrer, Gewinner der Deutschland-Tour 2006 und 2007, 17-maliger Teilnehmer der Tour de France

1971 – Sergej Barbarez (55), bosnischer Fußballspieler (Hamburger SV 2000-2006)

1956 – Alain Caparros (70), französischer Manager, Vorstandsvorsitzender Rewe Group 2006-2017

1926 – Klaus Schütz, deutscher Politiker (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin 1967-1977, gest. 2012

Todestage

1966 – Fritz Wunderlich, deutscher Sänger, gilt als einer der größten Tenöre seiner Zeit, geb. 1930