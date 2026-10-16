Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Oktober 2026

Namenstag

Ignatius

Historische Daten

2025 – Die linke Tageszeitung «taz» publiziert ihre letzte werktägliche Ausgabe auf Papier. Tagesaktuelle Inhalte verbreitet die Zeitung künftig vor allem über die Website. Die samstags erscheinende «wochentaz» wird weiterhin gedruckt.

1961 – In Paris prügelt die Polizei etliche protestierende Algerier zu Tode und erschießt weitere. Einige Leichen werden später in der Seine gefunden. Die genaue Opferzahl ist bis heute unbekannt. Schätzungen gehen teils von etwa 200 Toten aus. Das Massaker ist in Frankreich lange ein Tabuthema.

1911 – Der Reichstag lehnt die Einführung der in Europa vorherrschenden Antiqua-Schrift («lateinische» Druckschrift) ab. Damit bleibt die als «typisch deutsch» geltende Fraktur Amtsschrift des Deutschen Reiches. Die heute übliche Antiqua wird von den Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg durchgesetzt.

1806 – Jean-Jacques Dessalines, selbst ernannter Kaiser und erster Herrscher des unabhängigen Haiti, wird ermordet.

1456 – Herzog Wartislaw IX. von Pommern-Wolgast eröffnet in der Hansestadt Greifswald eine Universität. Sie ist heute eine der ältesten Universitäten in Deutschland und im Ostseeraum.

Geburtstage

1951 – Christoph Marthaler (75), Schweizer Regisseur, Intendant und Komponist, Künstlerischer Direktor des Zürcher Schauspielhauses 2000-2004

1941 – Jürgen Weber, deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa 1991-2003, gest. 2025

1936 – Hans Peter Bull (90), deutscher Politiker (SPD), erster Bundesbeauftragter für den Datenschutz 1978-1983, Innenminister von Schleswig-Holstein 1988-1995

1934 – Christian Bruhn (92), deutscher Schlagerkomponist und Produzent («Marmor, Stein und Eisen bricht», «Wunder gibt es immer wieder»)

Todestage

2011 – Manfred Gerlach, deutscher Politiker, letzter DDR-Staatsratsvorsitzender 1989-1990, Chef der DDR-Blockpartei Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (LDPD) 1967-1990, geb. 1928