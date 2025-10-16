Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Oktober 2025

Namenstag

Ignatius

Historische Daten

2015 – Kurz vor der Wahl zur Kölner Oberbürgermeisterin rammt ein Rechtsextremist der parteilosen Kandidatin Henriette Reker ein Messer in den Hals. Reker überlebt den Mordversuch nur knapp.

1990 – Auf dem Flugplatz Renningen/Malmsheim bei Stuttgart (Baden-Württemberg) wird die erste gemeinsame Deutsch-Französische Brigade in Dienst gestellt.

1945 – Der nördliche Teil Ostpreußens mit Königsberg (Kaliningrad) wird formell in die Sowjetunion eingegliedert.

1930 – Angesichts der drastischen Stimmenzugewinne der NSDAP bei der Reichstagswahl vom September hält Thomas Mann im Berliner Beethovensaal seine «Deutsche Ansprache. Ein Appell an die Vernunft».

1810 – In München wird das erste Oktoberfest gefeiert: Zur Hochzeit des bayerischen Kronprinzen Ludwig gibt es ein Pferderennen auf der Theresienwiese – benannt nach seiner Braut Prinzessin Therese von Hildburghausen.

Geburtstage

1972 – Eminem (53), amerikanischer Rapper («The Slim Shady LP») und Schauspieler («8 Mile»), 15 Grammys, Oscar 2003 für Filmsong «Lose Yourself»

1968 – Matthias Matschke (57), deutscher Schauspieler («Das Zeugenhaus», «Ladykracher», «heute-show»)

1950 – Erich Kühnhackl (75), deutscher Eishockeyspieler und -trainer, als Spieler Deutscher Meister 1970, 1977, 1979 und 1983

1945 – Graça Machel (80), mosambikische Frauenrechtlerin und Politikerin, Witwe des südafrikanischen Ex-Präsidenten Nelson Mandela, Witwe des früheren mosambikanischen Präsidenten Samora Machel, Bildungsministerin in Mosambik 1975-1989

Todestage

1973 – Ingeborg Bachmann, österreichische Schriftstellerin und Lyrikerin («Der gute Gott von Manhattan», «Malina», «Das dreißigste Jahr»), geb. 1926