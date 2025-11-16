Was geschah am 17. November?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. November 2025

Namenstag

Florin, Gertrud, Hilda, Viktoria

Historische Daten

2020 – Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kassiert die höchste Niederlage seit 1931 und verpasst das Finalturnier der Nations League klar. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw verliert in Sevilla gegen Spanien 0:6.

2000 – US-Präsident Bill Clinton beginnt einen historischen Besuch in Vietnam. Er ist der erste US-Präsident, der nach Ende des Vietnamkrieges und der Wiedervereinigung des Landes vor 25 Jahren Hanoi besucht.

1990 – Der olympische Sport Deutschlands ist wieder vereint. Das Nationale Olympische Komitee der ehemaligen DDR tritt dem NOK für Deutschland bei. Vollzogen wird die Vereinigung zum 1. Januar 1991.

1970 – Die sowjetische Raumsonde «Luna 17» landet auf dem Mond und setzt das erste Mondfahrzeug der Raumfahrtgeschichte, «Lunochod 1», ab.

1800 – Der US-Senat tritt erstmals im neuen Kapitol in Washington zusammen. Bis dahin hatten die beiden Kammern des Kongresses in Philadelphia getagt.

Geburtstage

1970 – Silvana Koch-Mehrin (55), deutsche Politikerin (FDP), Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments 2009-2011

1965 – Pam Bondi (60), amerikanische Politikerin und Juristin, Justizministerin seit 2025

1925 – Günter Naumann, deutscher Schauspieler (TV-Serien «Zur See», «Polizeiruf 110»), gest. 2009

1925 – Rock Hudson, amerikanischer Filmschauspieler («Bettgeflüster», «Giganten»), gest. 1985

Todestage

2013 – Doris Lessing, britische Schriftstellerin («Das goldene Notizbuch», «Afrikanische Tragödie»), Nobelpreis für Literatur 2007, geb. 1919