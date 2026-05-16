Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Mai 2026

Namenstag

Pascal

Historische Daten

2021 – Fritz Keller, seit 2019 Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), tritt auf Druck der regionalen Verbände zurück. Keller hatte im April den DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch mit dem NS-Juristen Roland Freisler verglichen. Der DFB wird interimsmäßig von Rainer Koch und Peter Peters geführt.

2011 – Die britische Königin Elizabeth II. reist zu ihrem als historisch bewerteten ersten Besuch in die Republik Irland.

1981 – Der erste Stadtmarathon in der Bundesrepublik Deutschland findet in Frankfurt am Main statt.

1946 – In Potsdam-Babelsberg wird mit der ersten Produktionslizenz der Sowjetischen Militäradministration die Deutsche Film AG (Defa) gegründet. Deren erster Spielfilm ist Wolfgang Staudtes «Die Mörder sind unter uns» mit Hildegard Knef.

1861 – Der schottische Physiker James Clerk Maxwell projiziert in der Royal Institution of Great Britain in London erstmals öffentlich eine Farbfotografie.

Geburtstage

1971 – Königin Máxima (55), niederländische Königin, Ehefrau von König Willem-Alexander

1961 – Enya (65), irische Popsängerin und Komponistin («May It Be», «Only Time»)

1946 – Udo Lindenberg (80), deutscher Rocksänger («Sonderzug nach Pankow», «Rudi Ratlos», «Andrea Doria»)

1926 – Dietmar Schönherr, österreichischer Schauspieler (Fernsehserie «Raumpatrouille») und Moderator («Wünsch Dir was»), gest. 2014

Todestage

2006 – Eva-Maria Bauer, deutsche Schauspielerin, (Oberschwester Hildegard in «Die Schwarzwaldklinik»), geb. 1923