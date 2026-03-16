Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. März 2026

Namenstag

Gertrud, Johannes, Patrick

Historische Daten

2021 – In einem Interview des US-Senders ABC antwortet US-Präsident Joe Biden auf die Frage, ob er denke, dass der russische Präsident Wladimir Putin ein «Killer» sei: «Das tue ich.»

2011 – Der UN-Sicherheitsrat billigt eine Flugverbotszone über Libyen. Deutschland enthält sich. Die Resolution erlaubt auch Luftschläge und andere «erforderliche Maßnahmen» zum Schutz der Zivilisten im blutigen Bürgerkrieg. Ausgenommen ist der Einsatz von Bodentruppen.

2006 – Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat seinen ersten Gefangenen. Der kongolesische Rebellenführer Thomas Lubanga Dyilo, angeklagt wegen der Anwerbung von Kindersoldaten, wird an das Gericht überstellt.

1991 – Bei Diego Maradona, dem argentinischen Fußball-Star des SSC Neapel, wird durch einen Dopingtest Kokain im Urin nachgewiesen. Vom italienischen Fußballverband wird er am 7. April für 15 Monate gesperrt. Die Sperre wird vom Weltfußballverband FIFA übernommen und gilt damit weltweit.

1861 – Viktor Emanuel II. von Piemont-Sardinien nimmt auf Beschluss des ersten italienischen Parlaments den Titel «König von Italien» an.

Geburtstage

1986 – Silke Spiegelburg (40), deutsche Leichtathletin, hält mit 4,82 Metern seit 2012 den deutschen Rekord im Stabhochsprung

1951 – Kurt Russell (75), amerikanischer Schauspieler («Die Klapperschlange», «Silkwood», «Once Upon a Time in Hollywood»)

1939 – Giovanni Trapattoni (87), italienischer Fußballtrainer (FC Bayern München, VfB Stuttgart, italienischer Nationaltrainer 2000-2004, irischer Nationaltrainer 2008-2013)

1926 – Siegfried Lenz, deutscher Schriftsteller («Deutschstunde», «So zärtlich war Suleyken»), gest. 2014

Todestage

1986 – Heinz Nixdorf, deutscher Computer-Industrieller, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Nixdorf Computer AG, geb. 1925