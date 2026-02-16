Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Februar 2026

Namenstag

Benignus, Bonosus, Evermod

Historische Daten

2025 – Nach einer Bruchlandung in der kanadischen Metropole Toronto kommt ein US-Passagierflugzeug kopfüber auf der Landebahn zum Liegen. Alle 80 Insassen überleben das Unglück, 18 Verletzte müssen ins Krankenhaus.

2016 – Bei einem Bombenanschlag auf einen Armee-Konvoi in der türkischen Hauptstadt Ankara sterben 30 Menschen. Die Regierung macht kurdische Extremisten dafür verantwortlich.

2009 – Der Umweltausschuss des Europaparlaments besiegelt das Aus für die klassische Glühbirne in der Europäischen Union.

1996 – Schach-Weltmeister Garri Kasparow gewinnt in Philadelphia (US-Bundesstaat Pennsylvania) den Kampf Mensch gegen Maschine. Er entscheidet auch die sechste und letzte Partie gegen Super-Rechner «Deep Blue» für sich. Kasparow erhöht dadurch sein Punktekonto auf 4:2.

1801 – Das Repräsentantenhaus wählt Thomas Jefferson im 36. Wahlgang zum dritten Präsidenten der USA, nachdem zuvor bei den Wahlmännern im Electoral College kein Kandidat eine Mehrheit erringen konnte.

Geburtstage

1991 – Bonnie Wright (35), britische Schauspielerin (Rolle der Ginny Weasley in «Harry Potter»-Filmen)

1991 – Ed Sheeran (35), britischer Musiker (Hits «Shape of You», «Perfect», Album «+»)

1981 – Paris Hilton (45), amerikanisches Model und Schauspielerin (TV-Serie «The Simple Live»)

1941 – Heidi Biebl, deutsche Skilrennäuferin, erste deutsche Abfahrts-Olympiasiegerin 1960 in Squaw Valley/Kalifornien, gest. 2022

Todestage

1856 – Heinrich Heine, deutscher Schriftsteller, einer der bedeutendsten deutschen Dichter und Journalisten des 19. Jahrhunderts («Reisebilder», «Buch der Lieder»), geb. 1797