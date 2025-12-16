Was geschah am 17. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Dezember 2025

Namenstag

Jolanda, Lazarus

Historische Daten

2024 – Bei einer Explosion in Moskau wird der prominente General Igor Kirillow getötet. Russische Ermittler sprechen von Terror und gehen von einer Tat ukrainischer Geheimdienste aus. Kirillow war Chef der ABC-Abwehrtruppen Russlands.

2010 – In der tunesischen Kleinstadt Sidi Bouzid verbrennt sich Gemüsehändler Mohammed Bouazizi aus Verzweiflung selbst. Die Tat wird Auslöser der tunesischen «Jasmin-Revolution» und des «Arabischen Frühlings» in Nordafrika und dem Nahen Osten.

2005 – Mit der Thüringer-Wald-Autobahn A 71 wird ein weiteres der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit fertig gestellt. Die 152 Kilometer lange Trasse führt über 31 Großbrücken und durch sechs Tunnel von Erfurt nach Schweinfurt.

1960 – Eine US-Militärmaschine stürzt nach dem Start vom Flugplatz München-Riem in die Innenstadt und explodiert unmittelbar hinter einem Straßenbahnzug. Alle 19 Insassen sowie 33 Fahrgäste und Passanten werden getötet.

1865 – 37 Jahre nach Franz Schuberts Tod wird seine Unvollendete Sinfonie in Wien mit großem Erfolg uraufgeführt.

Geburtstage

1975 – Milla Jovovich (50), amerikanische Schauspielerin («Das Fünfte Element», Filmreihe «Resident Evil»)

1960 – Jürgen Tarrach (65), deutscher Schauspieler («Wambo», TV-Reihe «Der Lissabon-Krimi»)

1955 – Marina Staden (70), deutsche Volleyballerin, Volleyballerin des Jahres 1980, 1981 und 1984

1930 – Armin Mueller-Stahl (95), deutscher Schauspieler («Oberst Redl», «Die Manns – Ein Jahrhundertroman»)

Todestage

1850 – Carl Bertelsmann, deutscher Drucker und Verleger, gründet 1835 in Gütersloh den C. Bertelsmann Verlag, geb. 1791