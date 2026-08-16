Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. August 2026

Namenstag

Hyazinth, Jeanne, Jeron

Historische Daten

1991 – In Potsdam werden die sterblichen Überreste der Preußenkönige Friedrich II. («der Große») und Friedrich Wilhelm I. feierlich beigesetzt. 1943 hatte man die Sarkophage zunächst vor Bombenangriffen in Sicherheit und später auf die Hohenzollernburg bei Hechingen (Baden-Württemberg) gebracht.

1976 – Nach einem Beben mit der Stärke 7,9 im Morogolf (Südphilippinen) sterben bis zu 8.000 Menschen bei einem Tsunami. Am stärksten betroffen ist die Stadt Pagadian auf Mindanao.

1956 – Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erklärt die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) für verfassungswidrig.

1896 – Bridget Driscoll wird in London von einem Automobil erfasst und tödlich verletzt. Sie gilt als der erste Mensch weltweit, der durch einen Verkehrsunfall stirbt, an dem ein Automobil beteiligt ist.

1876 – Die Uraufführung von Richard Wagners «Götterdämmerung» beendet den «Ring des Nibelungen» bei den Bayreuther Festspielen. Die ersten Bayreuther Festspiele begannen am 13. August.

Geburtstage

1991 – Austin Butler (35), amerikanischer Schauspieler («Elvis»)

1986 – Deborah Feldman (40), amerikanische Schriftstellerin («Unorthodox»)

1953 – Herta Müller (73), deutsche Schriftstellerin, Literatur-Nobelpreis 2009 («Atemschaukel», «Herztier»)

1941 – Maria-Elisabeth Schaeffler (85), deutsche Unternehmerin (Schaeffler-Gruppe)

Todestage

1786 – König Friedrich II. («der Große»), regierte Preußen von 1740 bis 1786, geb. 1712