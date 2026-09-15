Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. September 2026

Namenstag

Cyprian, Edith, Julia, Johannes, Kornelius

Historische Daten

2025 – Das israelische Militär startet mit Tausenden Soldaten und schwerem Gerät eine Bodenoffensive in der Stadt Gaza, obwohl sich Hunderttausende Zivilisten dort aufhalten. Man gehe davon aus, dass sich bis zu 3.000 kampfbereite Hamas-Mitglieder in der Stadt aufhielten, lautet die Begründung.

2016 – In Stuttgart wird sechs Jahre nach den Massenprotesten gegen das umstrittene Milliardenvorhaben Stuttgart 21 der Grundstein für den künftigen Tiefbahnhof gelegt.

2006 – Bei einem Flammeninferno nach einem Verkehrsunfall im Schweizer Viamala-Tunnel kommen neun Menschen ums Leben, darunter sechs Deutsche.

1996 – Prinzessin Stéphanie von Monaco reicht nach rund einjähriger Ehe die Scheidung von Daniel Ducruet ein.

1979 – Zwei Familien aus Thüringen gelingt in einem selbstgebauten Heißluftballon eine spektakuläre Flucht aus der DDR in den Westen.

Geburtstage

1981 – Paul Janke (45), deutscher Reality-TV-Darsteller, 2012 erster «Bachelor» in der gleichnamigen RTL-Datingshow

1976 – Elina Garanca (50), lettische Mezzo-Sopranistin, Opus Klassik (2020) bzw. Echo Klassik (2009, 2007) als beste Sängerin des Jahres

1956 – David Copperfield (70), amerikanischer Entertainer und Illusionist

1886 – Hans Arp, deutsch-französischer Bildhauer, Maler und Dichter, Vertreter des Surrealismus, gest. 1966

Todestage

2025 – Robert Redford, amerikanischer Schauspieler («Der Pferdeflüsterer», «Jenseits von Afrika»), Ehren-Oscar für sein Lebenswerk, Regie-Oscar für «Eine ganz normale Familie», geb. 1936