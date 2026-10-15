Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Oktober 2026

Namenstag

Gallus, Gerhard, Hedwig, Herburg

Historische Daten

1996 – In Guatemala-Stadt werden 84 Menschen bei einem Massenansturm von Fußballfans im überfüllten Stadion getötet und 147 verletzt.

1986 – Der Südtiroler Reinhold Messner erreicht den Gipfel des 8.516 Meter hohen Lhotse in Nepal. Damit hat er als erster Bergsteiger alle 14 Achttausender der Erde bezwungen.

1956 – Franz Josef Strauß (CSU) wird Verteidigungsminister der Bundesrepublik. Der bisherige Atomminister löst Theodor Blank (CDU) ab.

1946 – Zehn der zwölf beim Nürnberger Prozess zum Tode verurteilten Hauptkriegsverbrecher werden hingerichtet: Hans Frank, Wilhelm Frick, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur Seyß-Inquart und Julius Streicher.

1906 – Als «Hauptmann von Köpenick» hält der Schuhmacher Wilhelm Voigt in Berlin eine Abteilung Soldaten an, führt diese zum Köpenicker Rathaus und raubt die Stadtkasse.

Geburtstage

1976 – Flix (50), deutscher Comiczeichner, -autor und Cartoonist («Das Humboldt-Tier – Ein Marsupilami-Abenteuer», «Spirou in Berlin»)

1966 – Stefan Reuter (60), deutscher Fußballspieler, 69 Länderspiele, Weltmeister 1990

1961 – Marc Levy (65), französischer Schriftsteller («Solange du da bist», «Bis ich dich wiedersehe»)

1886 – David Ben Gurion, israelischer Politiker, proklamierte 1948 den Staat Israel, Ministerpräsident 1948-1953 und 1955-1963, gest. 1973

Todestage

1956 – Jules Rimet, französischer Fußballfunktionär, Präsident der FIFA 1921-1954, geb. 1873