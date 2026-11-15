Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. November 2026

Namenstag

Margareta, Otmar

Historische Daten

2001 – Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) gewinnt im Bundestag die mit dem Bundeswehreinsatz im Anti-Terror-Krieg der USA verknüpfte Vertrauensfrage. Dafür stimmen 336 Abgeordnete von SPD und Grünen. Das sind zwei Stimmen mehr als die notwendige absolute Mehrheit.

1991 – Mit dem Spiel des Gastgebers China gegen den Vize-Europameister Norwegen beginnt die erste Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Weltmeisterinnen werden am 30. November die USA.

1976 – Die DDR verweigert dem regimekritischen Liedermacher Wolf Biermann nach seiner Tournee durch die Bundesrepublik die Wiedereinreise und entzieht ihm die Staatsangehörigkeit.

1946 – Die britische Militärregierung gründet nach dem Vorbild von «Time» und «Newsweek» (USA) in Hannover das Magazin «Diese Woche». Nach nur fünf Ausgaben ziehen die Briten sich von dem Blatt zurück, das fortan unter deutscher Verantwortung und dem Titel «Der Spiegel» erscheint.

1911 – Mit einer Stärke von 6,1 kommt es in Südwestdeutschland zu einem der schwersten jemals in Deutschland dokumentierten Erdbeben. Todesopfer gibt es keine, aber die Gebäudeschäden rund um Albstadt bei Tübingen sind immens.

Geburtstage

1961 – Karen Duve (65), deutsche Schriftstellerin («Sisi», «Fräulein Nettes kurzer Sommer»)

1946 – Wolfgang Kleff (80), deutscher Fußballspieler, Torwart der Nationalmannschaft 1971-1974

1941 – Katharina Sieverding (85), deutsche Künstlerin und Fotografin, Meisterschülerin von Joseph Beuys, mehrfache documenta-Teilnehmerin, bekannt für ihre großformatige Fotokunst

1891 – Julius Leber, deutscher Politiker (SPD) und Widerstandskämpfer, Mitglied des «Kreisauer Kreises» und an den Vorbereitungen zum gescheiterten Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 beteiligt, 1945 hingerichtet

Todestage

1831 – Carl von Clausewitz, preußischer General, Theoretiker der Kriegsführung («Vom Kriege»), geb. 1780