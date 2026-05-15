Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Mai 2026

Namenstag

Adelphus, Johannes

Historische Daten

1996 – In Berlin startet der erste Karneval der Kulturen. Das kleine Multikulti-Fest von Ausländer-Initiativen wächst mit den Jahren zu einer großen Parade mit Straßenfest, die inzwischen Hunderttausende Besucher anlockt.

1981 – Der Schauspieler Karlheinz Böhm wettet in der ZDF-Sendung «Wetten, dass..?», nicht jeder Zuschauer werde eine Mark, einen Franken oder sieben Schilling für notleidende Menschen in Afrika spenden. Es kommen rund 1,2 Millionen Mark zusammen. Böhm gründet mit dem Geld die Äthiopienhilfe «Menschen für Menschen».

1966 – In dem «Rundschreiben vom 16. Mai» ist zum ersten Mal von der «Grossen Proletarischen Kulturrevolution» die Rede. Der ideologischen Kampagne (1966-1976) unter Führung Mao Tsetungs fallen in China Millionen Menschen zum Opfer.

1946 – Die erste Ausgabe des «Handelsblatts» erscheint in Düsseldorf. Es ist die erste deutsche Wirtschaftszeitung nach dem Zweiten Weltkrieg.

1881 – Die erste elektrische Straßenbahn der Welt wird in Groß-Lichterfelde (heute Berlin) zunächst als Versuchsstrecke in Betrieb genommen.

Geburtstage

1986 – Megan Fox (40), amerikanische Schauspielerin («Transformers»)

1966 – Janet Jackson (60), amerikanische Popsängerin («Unbreakable»)

1936 – Karl Lehmann, deutscher Kardinal, Erzbischof von Mainz 1983-2016, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz 1987-2008, Kardinal seit 2001, gest. 2018

1936 – Manfred Stolpe, deutscher Politiker (SPD) und Jurist, Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 2002-2005, Ministerpräsident Brandenburgs 1990-2002, gest. 2019

Todestage

1926 – Sultan Mehmed VI., osmanischer Herrscher, letzter Sultan des Osmanischen Reiches 1918-1922, geb. 1861