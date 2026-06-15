Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Juni 2026

Namenstag

Benno, Quirin, Luitgard

Historische Daten

2016 – Die britische Labour-Abgeordnete und erklärte Gegnerin des britischen EU-Austritts (Brexit), Jo Cox, wird im nordenglischen Birstall von einem Mann tödlich verletzt. Er wird am 23. November zu lebenslanger Haft verurteilt.

2001 – SPD und Grüne stürzen mit Hilfe der PDS erstmals in der Berliner Nachkriegsgeschichte einen Regierenden Bürgermeister durch ein Misstrauensvotum. Klaus Wowereit (SPD) wird Nachfolger von Eberhard Diepgen (CDU).

1976 – Dagmar Berghoff spricht als erste Frau die ARD-Nachrichtensendung «Tagesschau».

1976 – Im Township Soweto bei Johannesburg richten Polizisten ein Massaker unter südafrikanischen Schülern und Studenten an, die gegen die Benutzung der Buren-Sprache Afrikaans im Unterricht protestieren.

1961 – Der russische Balletttänzer Rudolf Nurejew bittet nach einem Gastspiel in Paris um politisches Asyl im Westen.

Geburtstage

1961 – Can Dündar (65), türkischer Journalist, Dokumentarfilmer und Buchautor

1961 – Ludwig Spaenle (65), deutscher Politiker (CSU), bayerischer Kultusminister 2008-2018

1961 – Robert Schneider (65), österreichischer Schriftsteller («Schlafes Bruder», «Die Offenbarung»)

1938 – Joyce Carol Oates (88), amerikanische Schriftstellerin («Blond», «Zombie», «Schwarzes Wasser»)

Todestage

2025 – Hubert Weinzierl, deutscher Naturschützer, Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 1983-1998, geb. 1935