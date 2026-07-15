Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Juli 2026

Namenstag

Monulf, Reinhild

Historische Daten

2006 – Die sieben führenden Industriestaaten und Russland verabschieden auf ihrem G8-Gipfel im russischen St. Petersburg erstmals einen «Aktionsplan» für globale Energiesicherheit.

1996 – Das Berliner Landgericht verurteilt die sogenannten «Tunnelgangster» zu Haftstrafen zwischen 6 und 13 Jahren. Die fünf Verurteilten hatten 1995 eine Berliner Bank überfallen und 16 Geiseln 18 Stunden in ihrer Gewalt gehalten. Die Bankräuber flohen durch ein selbstgebautes Tunnelsystem mit einer Beute von mindestens 9,6 Millionen Mark.

1951 – Der belgische König Leopold III, umstritten wegen seiner Rolle während der deutschen Besatzung 1940-1944, dankt zugunsten seines Sohnes Baudouin ab.

1946 – In Dachau werden 43 Angehörige der Waffen-SS wegen der Ermordung von mindestens 70 amerikanischen Kriegsgefangenen in Malmedy (Belgien) zum Tode verurteilt. Insgesamt waren 74 Deutsche angeklagt worden. Keines der Todesurteile wird vollstreckt. Weihnachten 1956 werden die letzten Angeklagten aus der Haft entlassen.

1661 – Die Bank von Stockholm gibt die ersten Geldscheine Europas heraus.

Geburtstage

1973 – Katherina Reiche (53), deutsche Politikerin (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie seit 2025

1971 – Bibiana Beglau (55), deutsche Schauspielerin («Die Stille nach dem Schuss»), Schauspielerin des Jahres der Zeitschrift «Theater heute» 2014

1969 – Sahra Wagenknecht (57), deutsche Politikerin, 2024 Gründung der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), 2015-2019 Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke

1956 – Tony Kushner (70), amerikanischer Dramatiker und Schriftsteller («Angels in America», Drehbuchautor von «München»)

Todestage

2001 – Beate Uhse, deutsche Unternehmerin, Pionierin der Erotikbranche, gründete 1949 das nach ihr benannte Unternehmen in Flensburg, geb. 1919