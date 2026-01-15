Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Januar 2026

Namenstag

Honorat, Marzellus, Tillmann

Historische Daten

2023 – Die heftig kritisierte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) tritt zurück. Nachfolger wird Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD).

2021 – NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wird auf einem digitalen Bundesparteitag zum neuen CDU-Bundesvorsitzenden gewählt. Er setzt sich gegen den früheren Fraktionschef Friedrich Merz und den Außenpolitiker Norbert Röttgen durch. Per Briefwahl wird die Wahl bestätigt.

2006 – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der russische Präsident Wladimir Putin treffen sich zum ersten offiziellen Gespräch seit Merkels Amtsantritt im Moskauer Kreml.

2001 – Auf den kongolesischen Präsidenten Laurent Kabila wird ein Attentat verübt. Nach offiziellen Angaben erliegt er zwei Tage später den Folgen des Attentats.

1956 – Im hessischen Herleshausen trifft der letzte große Transport von deutschen Kriegsgefangenen aus der UdSSR ein.

Geburtstage

1959 – Sade (67), nigerianische Sängerin («Smooth Operator», «Sweetest Taboo»)

1948 – Gregor Gysi (78), deutscher Politiker, Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Linken 2005-2015

1940 – Franz Müntefering (86), deutscher Politiker, SPD-Bundesvorsitzender 2004-2005 und 2008-2009, Vizekanzler 2005-2007

1931 – Johannes Rau, deutscher Politiker (SPD), Bundespräsident 1999-2004, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen 1978-1998, gest. 2006

Todestage

2025 – David Lynch, amerikanischer Regisseur («Blue Velvet», «Mulholland Drive»), geb. 1946