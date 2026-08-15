Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. August 2026

Namenstag

Altfrid, Beatrix, Rochus, Theodor, Stephan

Historische Daten

2025 – Die deutschen Hockey-Herren gewinnen nach zwölf Jahren erstmals wieder einen EM-Titel. Das Team von Bundestrainer André Henning bezwingt in einem spannenden Endspiel Olympiasieger Niederlande mit 4:1 im Penalty-Shootout. Die Mannschaft ist nun amtierender Welt- und Europameister.

2021 – Die Bundeswehr startet in Afghanistan eine großangelegte Evakuierungsaktion aus Kabul. Bis zum 26. August werden insgesamt 5.347 Personen aus 45 Nationen ausgeflogen. Viele afghanische Ortskräfte bleiben zurück. Am 17. August verspricht ein Taliban-Sprecher, man werde allen verzeihen, «die gegen uns waren». Auch Frauen würden im Rahmen der Scharia geachtet.

2001 – Die Fusion von DG Bank und GZ-Bank ist perfekt. Die Aktionäre beider genossenschaftlichen Spitzeninstitute stimmen auf außerordentlichen Hauptversammlungen in Frankfurt dem Zusammenschluss zu. Mit der neuen DZ Bank entsteht im deutschen Kreditgewerbe ein Bankriese mit einer Bilanzsumme von 360 Milliarden Euro.

1976 – Die Popband Abba veröffentlicht ihren Welthit «Dancing Queen» als Single in Schweden.

1809 – Der preußische König Friedrich Wilhelm III. unterzeichnet die Stiftungsurkunde für die Gründung der Universität Berlin. Das erste Semester an der heutigen Humboldt-Universität beginnt 1810.

Geburtstage

2001 – Jannik Sinner (25), italienischer Tennisspieler, Wimbledon-Sieger 2025, 2026

1991 – Tim Klüssendorf (35), deutscher Politiker, Generalsekretär der SPD seit 2025

1981 – Roque Santa Cruz (45), paraguayisch-spanischer Fußballer, Bayern München 1999-2007

1971 – John Friedmann (55), deutscher Komiker und Schauspieler, als «Erkan» Mitglied des Komiker-Duos Erkan & Stefan (Filme: «Erkan & Stefan», «Erkan & Stefan – Gegen die Mächte der Finsterins»)

Todestage

2016 – João Havelange, brasilianischer Sportfunktionär, FIFA-Präsident 1974-1998, geb. 1916