Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. August 2025

Namenstag

Altfrid, Beatrix, Rochus, Theodor, Stephan

Historische Daten

2005 – Der Schweizer Gründer und Prior der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé, Frère Roger (90), wird während eines Gottesdienstes in Taizé (Frankreich) von einer vermutlich psychisch kranken Frau erstochen.

1995 – Mit der Landung in New York gelingt einer Concorde der Air France die Umrundung der Erde in der neuen Weltrekordzeit von 31 Stunden, 27 Minuten und 49 Sekunden.

1990 – Der 1974 aus der Sowjetunion ausgebürgerte russische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Alexander Solschenizyn wird von Staatspräsident Michail Gorbatschow rehabilitiert.

1945 – Auf Initiative des Schriftstellers und späteren DDR-Kulturministers Johannes R. Becher wird in Berlin der Aufbau-Verlag gegründet.

1875 – Kaiser Wilhelm I. weiht das Hermannsdenkmal ein. Das rund 53 Meter hohe Monument im Teutoburger Wald erinnert an die erfolgreiche Schlacht des Cheruskerfürsten Arminius gegen die Römer im Jahr 9 nach Christus.

Geburtstage

2001 – Jannik Sinner (24), italienischer Tennisspieler, Wimbledon-Sieger 2025

1960 – Timothy Hutton (65), amerikanischer Schauspieler («Eine ganz normale Familie»)

1958 – Madonna (67), amerikanische Popsängerin («Like a Virgin», «Frozen») und Schauspielerin («Dick Tracy», «Evita»)

1940 – Bruce Beresford (85), australischer Regisseur («Miss Daisy und ihr Chauffeur»)

Todestage

2005 – Eva Renzi, deutsche Schauspielerin («Das Waldhaus», «Peter Strohm», «Das Erbe der Guldenburgs»), geb. 1944