Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Oktober 2026

Namenstag

Theresia

Historische Daten

2021 – Im südenglischen Seebad Leigh-on-Sea ersticht ein Brite somalischer Herkunft während einer Bürgersprechstunde den konservativen Unterhausabgeordneten David Amess. Der Islamist wird 2022 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

2001 – Alle 35.000 Schulen in Deutschland verfügen über einen eigenen Internetanschluss. Als letzte Schule bekommt ein Gymnasium im Berliner Westen im Rahmen der Initiative «Schulen ans Netz» einen Zugang ans weltweite Datennetz.

1951 – Dem US-Biochemiker Carl Djerassi gelingt die künstliche Herstellung des Schwangerschaftshormons Gestagen. Er schafft damit eine der Grundlagen für die Entwicklung der Antibabypille.

1946 – Der erste Defa-Film kommt in die Kinos der sowjetischen Besatzungszone: Wolfgang Staudtes «Die Mörder sind unter uns» mit der jungen Hildegard Knef. Im April 1947 läuft er auch im Westen an.

1946 – Hermann Göring, Vertrauter Hitlers und Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe von 1935 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, begeht in Nürnberg Suizid, nachdem ihn das Internationale Militärgericht als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt hatte.

Geburtstage

1971 – Niko Kovac (55), deutsch-kroatischer Fußballspieler (Bayern München 2001-2003) und Trainer (Borussia Dortmund)

1946 – Richard Carpenter (80), amerikanischer Popmusiker, bildete zusammen mit seiner Schwester Karen das Popduo The Carpenters («Close to You»)

1936 – Volkwin Marg (90), deutscher Architekt (Neue Messe Leipzig, Commerzbank-Arena in Frankfurt/Main)

1926 – Michel Foucault, französischer Philosoph und Schriftsteller («Die Ordnung der Dinge», «Sexualität und Wahrheit», «Dispositive der Macht»), gest. 1984

Todestage

2021 – Gerd Ruge, deutscher Journalist, Auslandskorrespondent in USA, China und Russland, WDR-Fernsehchefredakteur 1984-1985, ARD-Reisereportagen «Gerd Ruge unterwegs», geb. 1928