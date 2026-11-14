Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. November 2026

Namenstag

Albert, Leopold, Marinus, Findan

Historische Daten

2001 – Nach mehr als drei Monaten in der Gewalt der Taliban kommen acht Mitarbeiter der deutschen Hilfsorganisation «Shelter Now» in Afghanistan frei. Die Taliban hatten ihnen christliche Missionierung vorgeworfen.

1976 – Die Deutsche Bundespost stellt das Tastentelefon vor. Anfang 1977 wird es offiziell eingeführt. Viele Nutzer bevorzugen zunächst aber die gewohnte Wählscheibe. Erst Anfang der 1980er Jahre setzt sich das Telefonieren per Taste langsam durch.

1971 – In der DDR werden der «Deutschlandsender» und die «Berliner Welle» zusammengefasst und nehmen unter dem Namen «Stimme der DDR» ihre Sendetätigkeit auf.

1971 – Mit Intels Chip 4004 kommt der erste serienreife Mikroprozessor auf Halbleiterbasis auf den Markt.

1946 – In Berlin wird das Rias-Symphonie-Orchester gegründet. Zu den späteren Chefdirigenten des heutigen Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin zählen Vladimir Ashkenazy, Lorin Maazel und Kent Nagano.

Geburtstage

1942 – Daniel Barenboim (84), israelischer Pianist und Dirigent, Generalmusikdirektor der Staatsoper Berlin 1992-2023

1936 – Wolf Biermann (90), deutscher Liedermacher und Schriftsteller («Heimkehr nach Berlin Mitte», «Mit Marx- und Engelszungen»), 1976 aus der DDR ausgebürgert

1932 – Petula Clark (94), britische Popsängerin («Downtown»)

1926 – Helmut Fischer, deutscher Schauspieler (TV-Serie «Monaco Franze»), gest. 1997

Todestage

1976 – Jean Gabin, französischer Filmschauspieler («Die Katze», «Kommissar Maigret stellt eine Falle», «Im Kittchen ist kein Zimmer frei»), geb. 1904