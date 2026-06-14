Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Juni 2026

Namenstag

Lothar, Vitus

Historische Daten

2021 – Das ungarische Parlament beschließt ein Gesetz, das Informationen für junge Menschen über Homosexualität und Transsexualität einschränkt. Das Gesetz diskriminiere sexuelle Orientierungen und verstoße gegen Werte der Europäischen Union, kritisiert die EU-Kommission in Brüssel.

2001 – Gut zwei Wochen nach Feststellung der Rechtssicherheit beginnt die Bundesstiftung mit der Entschädigungszahlung für NS-Zwangsarbeiter.

1996 – Bei einem Autobombenanschlag der nordirischen Untergrundorganisation IRA im britischen Manchester werden während der Fußball-EM mehr als 200 Menschen verletzt.

1961 – «Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten», erklärt DDR-Staats- und Parteichef Walter Ulbricht vor der internationalen Presse in Ost-Berlin.

1846 – Im Vertrag von Oregon legen die USA und Großbritannien ihre Nordwest-Grenze in Amerika auf den 49. Breitengrad fest.

Geburtstage

1953 – Xi Jinping (73), chinesischer Politiker, Staatspräsident Chinas seit 2013

1948 – Doris Papperitz (78), deutsche Journalistin, Moderation des «Aktuellen Sport-Studios» 1984-91

1931 – Ingrid van Bergen, deutsche Schauspielerin («Rosen für den Staatsanwalt»), von den RTL-Zuschauern zur «Dschungelkönigin 2009» gewählt, gest. 2025

1926 – François Michelin, französischer Unternehmer, langjähriger Geschäftsführer des Michelin-Konzerns 1955-2002, gest. 2015

Todestage

1956 – Ernst Leitz, deutscher Unternehmer, bringt die erste Kleinbildkamera (Leica) auf den Markt, geb. 1871