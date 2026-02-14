Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Februar 2026

Namenstag

Claude, Sigfrid

Historische Daten

2011 – Die Proteste des Arabischen Frühlings schwappen auf Libyen über. In Bengasi kommt es zu ersten Zusammenstößen zwischen Aufständischen, Polizei und Anhängern von Machthaber Muammar al-Gaddafi. Blutige Kämpfe folgen, die zum Bürgerkrieg eskalieren.

2006 – Urteil vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe: Entführte Passagierflugzeuge dürfen in Deutschland nicht abgeschossen werden, auch wenn die Regierung keine andere Möglichkeit zur Abwehr eines Terroranschlags sieht.

1996 – Der in Liberia registrierte Tanker «Sea Empress» läuft vor Südwales auf einen Felsen. Bis zu 80.000 Tonnen Erdöl laufen aus und bilden einen 1.300 Quadratkilometer großen Ölteppich.

1971 – Großbritannien stellt seine Währung im Rahmen des Beitritts zur Europäischen Gemeinschaft auf das Dezimalsystem um. Ein Pfund besteht nun aus 100 Pence statt wie bisher aus 20 Shilling von je 12 Pennies.

1946 – In der britischen Zone des besetzten Deutschlands wird ein Zonenbeirat gegründet, der die Militärregierung auf «allen Gebieten des öffentlichen Lebens» berät.

Geburtstage

1956 – Stefan Vesper (70), deutscher Kirchenfunktionär und Religionspädagoge, Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) 1999-2020

1951 – Jane Seymour (75), britische Schauspielerin («Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft»)

1931 – Claire Bloom (95), britische Schauspielerin («Die Brüder Karamasow»)

1891 – Josef Wintrich, deutscher Jurist, Präsident des Bundesverfassungsgerichts 1954-1958, gest. 1958

Todestage

1781 – Gotthold Ephraim Lessing, deutscher Dichter («Nathan der Weise»), geb. 1729