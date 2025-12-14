Was geschah am 15. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Dezember 2025

Namenstag

Christiane, Nina

Historische Daten

1995 – Der Europäische Gerichtshof entscheidet, dass Fußballspieler aus der EU nach Ablauf ihres Vertrages ohne Ablösesumme den Verein innerhalb Staatenverbunds wechseln und die Vereine unbegrenzt Spieler aus EU-Ländern einsetzen dürfen («Bosman-Urteil»).

1995 – Die gemeinsame europäische Währung wird «Euro» heißen. Darauf einigen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Madrid.

1975 – Günter Guillaume, der persönliche Referent von Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) und Spion der DDR, wird in Düsseldorf wegen Landesverrats zu 13 Jahren Haft verurteilt.

1965 – Erstmals gelingt ein Rendezvous zweier bemannter Raumkapseln im All: Die US-Raumschiffe «Gemini 6» und «Gemini 7» nähern sich einander bis auf einen Meter.

1890 – Der Häuptling der Sioux, Sitting Bull, wird bei seiner Verhaftung in einem Handgemenge erschossen.

Geburtstage

1980 – Annalena Baerbock (45), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin 2021-2025, Präsidentin der UN-Vollversammlung 2025/2026

1960 – Fred Kogel (65), deutscher Medienmanager, Programmchef des Fernsehsenders SAT.1 1995-2000, Unterhaltungschef des ZDF 1993-1995

1955 – Renate Künast (70), deutsche Politikerin und Juristin, Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen 2005-2013, Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 2001-2005

1925 – Günther Ungeheuer, deutscher Schauspieler («Hunde wollt ihr ewig leben», «Polizeirevier Davidswache», «Treibjagd»), gest. 1989

Todestage

2010 – Blake Edwards, amerikanischer Regisseur («Der rosarote Panther», «Frühstück bei Tiffany»), geb. 1922