Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. August 2026

Namenstag

Mechthild, Rupert

Historische Daten

2021 – Die islamistischen Taliban rücken widerstandslos in die afghanische Hauptstadt Kabul ein und besetzen den Präsidentenpalast. Präsident Ashraf Ghani war kurz zuvor aus dem Land geflohen. Die westlichen Länder sind vom frühen Fall Kabuls überrascht und evakuieren ihre Botschaften.

2016 – Lukas Podolski beendet seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach zwölf Jahren und 129 Spielen. Podolski ist seinerzeit bei Galatasaray Istanbul unter Vertrag.

1996 – Der finnische Mobilfunkkonzern Nokia bringt den «Nokia 9000 Communicator» als «Büro im Westentaschenformat» in den Handel. Es gilt als das erste Smartphone.

1971 – US-Präsiden Richard Nixon löst unter dem Druck eines rapiden Dollarverfalls die US-Währung vom Gold, an das sie seit 1934 mit einem festen Kurs von 35 Dollar je Feinunze gebunden gewesen war.

1806 – In Paris wird der Grundstein für den Arc de Triomphe auf dem Place de l'Étoile gelegt. Der Triumphbogen war von Napoleon zur Verherrlichung seiner Siege in Auftrag gegeben worden. Fertiggestellt wird er erst 1836, lange nach Napoleons Abdankung.

Geburtstage

1961 – Dietmar Mögenburg (65), deutscher Leichtathlet, Goldmedaille im Hochsprung bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles

1951 – Herfried Münkler (75), deutscher Historiker und Autor («Die neuen Kriege», «Welt in Aufruhr. Die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert.»)

1950 – Prinzessin Anne (76), britische Prinzessin, Schwester des britischen Königs Charles III.

1771 – Sir Walter Scott, schottischer Schriftsteller («Das Fräulein vom See», «Ivanhoe»), gest. 1832

Todestage

2021 – Gerd Müller, deutscher Fußballer, Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft 1974, Europameister 1972, 68 Tore in 62 Länderspielen für Deutschland, geb. 1945