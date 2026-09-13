Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. September 2026

Namenstag

Cornelius

Historische Daten

2025 – Die deutschen Basketballer sind Europameister. Zwei Jahre nach dem WM-Titel in Manila gewinnt das Team um Dennis Schröder das Finale von Riga mit 88:83 gegen die Türkei und macht damit das seltene Titel-Double perfekt.

2016 – Die bis dahin größte Firmen-Übernahme durch einen deutschen Konzern ist perfekt: Bayer kauft das umstrittene US-Saatgutunternehmen Monsanto. Beiden Konzerne unterzeichnen eine bindende Fusionsvereinbarung. Im März 2018 stimmen die EU-Wettbewerbshüter unter Auflagen zu.

2006 – Mehr als 60 Jahre nach dem Holocaust werden erstmals wieder Rabbiner in Deutschland ordiniert. Die drei ersten Absolventen des Abraham Geiger Kollegs der Universität Potsdam werden in einer feierlichen Zeremonie in der Neuen Synagoge Dresden ins Amt berufen.

2001 – Etwa 200.000 Menschen, darunter die politische Führung Deutschlands, nehmen am Brandenburger Tor in Berlin an einer Trauerkundgebung für die Opfer der Terrorangriffe in den USA teil.

1951 – Auf der Außenministerkonferenz der drei Westmächte in Washington zur Deutschlandpolitik wird beschlossen, die Bundesrepublik «auf der Grundlage der Gleichberechtigung in eine kontinental-europäische Gemeinschaft» zu integrieren.

Geburtstage

1961 – Martina Gedeck (65), deutsche Schauspielerin («Die Wand», «Das Leben der Anderen»)

1955 – Papst Leo XIV. (71), Papst seit 2025, gebürtiger US-Amerikaner

1941 – Eckhard Henscheid (85), deutscher Schriftsteller («Sudelblätter», «Dummdeutsch»-Wörterbuch, Mitbegründer des Satire-Magazins «Titanic» 1979)

1936 – Manfred Kock, deutscher Theologe, EKD-Ratsvorsitzender 1997-2003, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland 1997-2003, gest. 2025

Todestage

2016 – Hilmar Thate, deutscher Bühnen- und Filmschauspieler («Der König von St. Pauli», «Krieger und Liebhaber», «Die Sehnsucht der Veronika Voss»), geb. 1931