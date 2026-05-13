Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. Mai 2026

Namenstag

Christian

Historische Daten

2011 – Der Chef des Internationalen Währungsfonds, Dominique Strauss-Kahn, wird wegen Sexvorwürfen in New York festgenommen. Unmittelbar vor seinem Abflug nach Europa wird der Franzose aus einem Flugzeug geholt. Strauss-Kahn soll eine Hotelangestellte nackt angegriffen haben. Nach Medienberichten stellte ein New Yorker Richter das Strafverfahren im August 2011 auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein. Die Anklagebehörde hatte danach erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Hauptzeugin.

2006 – Auf dem SPD-Sonderparteitag in Berlin wird der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck mit 95,07 Prozent der Stimmen zum elften Parteivorsitzenden seit 1946 gewählt.

1993 – Auf einem gemeinsamen Parteitag der Grünen und der ehemaligen DDR-Protestbewegung Bündnis 90 in Leipzig tritt der Assoziationsvertrag in Kraft, der die Parteien zu «Bündnis 90/Die Grünen» vereint.

1991 – Der Bundestag beschließt die Einführung einer Ergänzungsabgabe von 7,5 Prozent auf die monatliche Lohn-, Einkommen- und Körperschaftsteuerschuld ab 1. Juli 1991. Damit sollte vor allem der Aufbau Ost finanziert werden. Zunächst für ein Jahr befristet wird der Solidaritätszuschlag 1995 wieder eingeführt, es gibt ihn bis heute. 2021 wurden die Freigrenzen deutlich angehoben, um Einkommen zu entlasten.

1796 – Der britische Landarzt Edward Jenner führt zum ersten Mal eine Pockenschutzimpfung durch.

Geburtstage

1961 – Tim Roth (65), britischer Schauspieler («Alle sagen: I love you», «Planet der Affen»)

1961 – Ulrike Folkerts (65), deutsche Schauspielerin (Hauptkommissarin Lena Odenthal in TV-Serie «Tatort»)

1961 – Urban Priol (65), deutscher Kabarettist (ZDF-Kabarettsendung «Neues aus der Anstalt»)

1946 – Elmar Brok (80), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Europäischen Parlaments 1980-2019

Todestage

1906 – Carl Schurz, deutsch-amerikanischer Politiker, beteiligt an der Märzrevolution 1848, im politischen Exil amerikanischer Innenminister 1877-1881, geb. 1829