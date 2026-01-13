Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. Januar 2026

Namenstag

Petrus, Reiner

Historische Daten

2024 – Der bisherige Kronprinz Frederik wird nach der Abdankung seiner Mutter Königin Margrethe II. zum neuen König von Dänemark ausgerufen.

2011 – Nach den blutigen Massenprotesten in Tunesien dankt Präsident Zine el Abidine Ben Ali überraschend ab und flieht nach Saudi-Arabien ins Exil.

1981 – Der Film «Lili Marleen» von Rainer Werner Fassbinder wird in West-Berlin uraufgeführt.

1926 – Die Tänzerin Josephine Baker tritt erstmals in Berlin auf. Im Nelson-Theater begeistert die «schwarze Venus» mit ihrer Show, bei der sie kaum mehr als einen Schurz aus Bananen trägt.

1506 – In einem römischen Weinberg wird die Laokoon-Gruppe gefunden. Bei der Skulptur des trojanischen Priesters und seiner Söhne handelt es sich um die Marmor-Kopie einer 200 v. Chr. entstandenen griechischen Bronzeplastik, die nicht mehr erhalten ist.

Geburtstage

1962 – Elke Büdenbender (64), deutsche Richterin, Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

1946 – Howard Carpendale (80), deutscher Schlagersänger («Tür an Tür mit Alice», «Hello again»)

1941 – Faye Dunaway (85), amerikanische Schauspielerin («Bonnie und Clyde», Oscar als beste Hauptdarstellerin 1977 für «Network»)

1931 – Caterina Valente, italienische Schlagersängerin («Ganz Paris träumt von der Liebe»), Schauspielerin (zahlreiche Filme mit Peter Alexander) und Entertainerin, gest. 2024

Todestage

1989 – Robert Lembke, deutscher Fernsehjournalist, Moderator (ARD-Ratesendung «Was bin ich?») und Autor, geb. 1913