Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. August 2026

Namenstag

Maximilian, Meinhard, Werenfrid

Historische Daten

2021 – Bei einem verheerenden Erdbeben der Stärke 7,2 kommen in Haiti mehr als 2.200 Menschen ums Leben, mindestens 12.000 werden verletzt. Zehntausende Behausungen sind verwüstet. Besonders betroffen ist die Stadt Les Cayes im Südwesten des Landes.

1981 – Zu einem der brutalsten Fouls der Bundesliga-Geschichte kommt es beim Spiel Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld. Werder-Spieler Norbert Siegmann schlitzt dem Bielefelder Ewald Lienen bei einer Grätsche den Oberschenkel derart auf, dass das Fleisch aus der 30 Zentimeter langen Wunde quillt und den meisten Zuschauern der Atem stockt.

1976 – In Belfast demonstrieren über 8.000 Frauen der Gruppe «Mothers for Peace» um Betty Williams und Mairead Corrigan für den Frieden in Nordirland. 1977 erhalten die beiden Aktivistinnen rückwirkend für 1976 den Friedensnobelpreis.

1941 – Der polnische Franziskaner Maximilian Kolbe stirbt im so genannten Hungerbunker von Auschwitz. Als nach der Flucht eines Häftlings im Juli des Jahres zehn Häftlinge im Rahmen einer Strafaktion ausgesondert und zum qualvollen Hungertod verurteilt wurden, opferte sich Kolbe für einen Familienvater. 1982 wird er von Papst Johannes Paul II. heilig gesprochen.

1901 – In Bridgeport (US-Bundesstaat Connecticut) soll der deutschstämmige Ingenieur Gustave Whitehead (Gustav Weißkopf) zwei Jahre vor den Gebrüdern Wright mit einem Eindecker den ersten Motorflug der Geschichte unternommen haben. Einige Luftfahrt-Historiker zweifeln daran.

Geburtstage

1966 – Halle Berry (60), amerikanische Schauspielerin und Model, Oscar als beste Schauspielerin für «Monster's Ball» 2002

1953 – Ulla Meinecke (73), deutsche Rocksängerin und Liedermacherin («Die Tänzerin»)

1945 – Wim Wenders (81), deutscher Regisseur («Buena Vista Social Club», «Paris, Texas», «Der Himmel über Berlin», «Der amerikanische Freund»)

1926 – René Goscinny, französischer Comic-Autor, Erfinder und Texter der «Asterix»-Comics, gest. 1977

Todestage

1956 – Bertolt Brecht, deutscher Dramatiker und Regisseur («Die Dreigroschenoper»), geb. 1898