Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Mai 2026

Namenstag

Servatius

Historische Daten

2011 – Philip Rösler löst Guido Westerwelle nach zehn Jahren als FDP-Vorsitzender ab. Rösler gibt das Amt schon 2013 nach einer bitteren Wahlniederlage an Christian Lindner ab.

1981 – Auf dem Petersplatz in Rom wird Papst Johannes Paul II. bei einem Attentat des türkischen Rechtsextremisten Ali Agca durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt.

1971 – Die Unterhaltungssendung «Dalli Dalli» mit Hans Rosenthal wird erstmals im ZDF ausgestrahlt.

1946 – Ein amerikanisches Kriegsgericht in Dachau verurteilt 58 Angehörige der Wachmannschaft des Konzentrationslagers Mauthausen in Österreich zum Tode. 49 Urteile werden vollstreckt. Drei weitere Angeklagte erhalten lebenslange Freiheitsstrafen.

1861 – 91 Handelskammern und Kooperationen gründen in Heidelberg den Deutschen Handelstag, die Vorgängerorganisation des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK).

Geburtstage

1986 – Alexander Rybak (40), norwegischer Sänger, Sieger beim Eurovision Song Contest 2009 in Moskau

1986 – Robert Pattinson (40), britischer Schauspieler («Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen», «Harry Potter und der Feuerkelch»)

1961 – Dennis Rodman (65), amerikanischer Basketballer und Schauspieler, spielte in der Profiliga NBA 1986-2000

1941 – Senta Berger (85), deutsch-österreichische Schauspielerin (Fernsehserien «Die schnelle Gerdi», «Kir Royal», Film «Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke»)

Todestage

2020 – Rolf Hochhuth, deutscher Dramatiker und Schriftsteller («Der Stellvertreter»), geb. 1931