Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Juli 2026

Namenstag

Arn, Heinrich, Mildred, Sara, Silas

Historische Daten

2025 – Der italienische Tennisspieler Jannik Sinner gewinnt erstmals den Titel in Wimbledon. Er setzt sich in vier Sätzen gegen den Spanier Carlos Alcaraz durch. Am Vortag hatte die Polin Iga Swiatek im Damen-Finale die Amerikanerin Amanda Anisimova in einem glatten Zwei-Satz-Sieg bezwungen.

2024 – Ein Attentat auf den republikanischen Präsidentschaftsbewerber und späteren Staatschef Donald Trump erschüttert den US-Wahlkampf. Trump wird bei einem Auftritt in Pennsylvania angeschossen. Ein Zuschauer stirbt. Sicherheitskräfte töten den Schützen.

2016 – Fast drei Wochen nach dem historischen Brexit-Votum wird Theresa May neue Premierministerin in Großbritannien. Die Konservative folgt auf den zurückgetretenen David Cameron.

2006 – Die Regensburger Altstadt wird von der Unesco in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.

2001 – Die radikalislamischen Taliban verbieten den Gebrauch des Internets in Afghanistan. «Wir sind nicht gegen das Internet, aber es wird benutzt, um Obszönitäten, Unmoral und Propaganda gegen den Islam zu verbreiten», sagt der Außenminister des Talibanregimes, Wakil Ahmed Mutawakil.

Geburtstage

1996 – Max Heß (30), deutscher Leichtathlet, Europameister im Dreisprung 2016

1956 – Günther Jauch (70), deutscher Fernsehjournalist und Talkmaster («Stern TV», «Wer wird Millionär?»)

1951 – Alfred Tacke (75), deutscher Politiker und Ökonom, Wirtschaftsstaatssekretär 1998-2005

1951 – Sonia Mikich (75), deutsche Fernsehjournalistin, Chefredakteurin des WDR 2014-2018, Leiterin des ARD-Studios in Paris 1998-2001, ARD-Korrespondentin in Moskau 1992-1998

Todestage

1951 – Arnold Schönberg, österreichischer Komponist, Schöpfer der Zwölftonmusik, geb. 1874