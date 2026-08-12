Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. August 2026

Namenstag

Pontianus, Kassian, Hippolyt, Ludolf, Wigbert

Historische Daten

2001 – Mit einer bunten Unterhaltungs-Show vor rund 60.000 Zuschauern wird die neue Fußball-Arena «AufSchalke» in Gelsenkirchen eröffnet.

1996 – Unter dem Verdacht der Entführung und des Missbrauchs von Kindern nimmt die belgische Polizei Marc Dutroux und zwei seiner Komplizen fest. In der Folge werden zwei Mädchen aus einem Kellerverlies befreit und die Leichen von vier Entführten geborgen. Der Fall löst in Belgien eine Staatskrise aus, da Polizei und Justiz auf Grund interner Missstände die Ermittlungen verschleppt hatten.

1961 – Volkspolizisten und Betriebskampfgruppen der DDR beginnen mit dem Bau der Berliner Mauer.

1876 – Mit der Aufführung von Richard Wagners Oper «Rheingold» aus dem «Ring des Nibelungen» werden die ersten Bayreuther Festspiele eröffnet. Während der Spiele werden der «Siegfried» und die «Götterdämmerung» uraufgeführt.

1826 – Der schottische Reisende Alexander Gordon Laing gelangt als erster Europäer der Neuzeit nach Timbuktu, der sagenumwobenen Handelsmetropole am Mittellauf des Niger (heute Mali). Dann bleibt er verschollen.

Geburtstage

1971 – Heike Makatsch (55), deutsche Schauspielerin («Margarete Steiff», «Tatsächlich ... Liebe», «Männerpension»)

1971 – Moritz Bleibtreu (55), deutscher Schauspieler («Elementarteilchen», «Knockin' On Heaven's Door», «Lola rennt»)

1946 – Janet Yellen (80), amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin, Finanzministerin 2021-2025, Präsidentin der US-Notenbank 2014-2018

1926 – Fidel Castro, kubanischer Politiker, Vorsitzender des Staatsrates (Staatspräsident) 1976-2006, Vorsitzender des Ministerrates (Ministerpräsident) 1959-2006, gest. 2016

Todestage

1946 – H. G. Wells, britischer Schriftsteller («Die Zeitmaschine»), geb. 1866