Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. April 2026

Namenstag

Hermenegild, Martin

Historische Daten

2025 – Bei einem russischen Raketenschlag gegen die ukrainische Stadt Sumy kommen mindestens 34 Menschen ums Leben. Kiew wirft Russland einen gezielten Angriff auf Zivilisten vor. Zur Zeit des Angriffs fand in der Stadt eine Ordensverleihung an ukrainische Soldaten statt.

2006 – Die europäische Raumsonde «Venus Express» sendet zwei Tage nach dem Erreichen der Zielumlaufbahn erste Bilder vom Nachbarplaneten, darunter die ersten überhaupt vom Südpol der Venus.

1996 – In Verona (Italien) einigen sich die EU-Finanzminister auf ein neues europäisches Währungssystem. Am 1. Januar 1999 wird der Euro als Buchungswährung und am 1. Januar 2002 als Bargeld eingeführt.

1986 – Die 16 Jahre alte Steffi Graf gewinnt in Hilton Head (US-Bundesstaat South Carolina) durch einen Sieg über die Weltranglisten-Zweite Chris Evert-Lloyd zum ersten Mal ein Profi-Tennisturnier.

1986 – Papst Johannes Paul II. besucht die Hauptsynagoge von Rom und betritt damit als erstes Oberhaupt der katholischen Kirche ein jüdisches Gotteshaus.

Geburtstage

1961 – Georg Bätzing (65), deutscher katholischer Geistlicher, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz 2020-2026, Bischof von Limburg seit 2016

1961 – Uwe Hübner (65), deutscher TV-Moderator (ZDF-«Hitparade» 1990-2000)

1951 – Beate Wedekind (75), deutsche Journalistin, Autorin und Galeristin, ehemalige Chefredakteurin von «Elle», «Ambiente», «Bunte» und «Gala»

1951 – Joachim Streich, deutscher Fußballspieler, Rekordtorschütze der DDR-Nationalmannschaft (55 Tore in 102 Länderspielen) und der DDR-Oberliga (229 Tore in 378 Spielen), gest. 2022

Todestage

1956 – Emil Nolde, deutscher Maler und Grafiker, Expressionist, geb. 1867