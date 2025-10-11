Was geschah am 12. Oktober?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Oktober 2025

Namenstag

Edwin, Herlind, Maximilian

Historische Daten

2000 – Bei einem Selbstmordanschlag auf den amerikanischen Zerstörer «USS Cole» im Hafen von Aden (Jemen) sterben 17 US-Matrosen und zwei Attentäter.

2000 – Der in Paris lebende Exil-Autor Gao Xingjian erhält als erster chinesischer Schriftsteller den Nobelpreis für Literatur.

1990 – Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) wird während einer Wahlkampfveranstaltung von einem geistig verwirrten psychisch kranken Mann durch zwei Schüsse lebensgefährlich verletzt.

1960 – Der sowjetische Ministerpräsident Nikita Chruschtschow protestiert mit seinem Schuh bei der UN-Vollversammlung in New York gegen den Verlauf einer Debatte. Ob er damit auf die Tischplatte hämmert, ist umstritten.

1890 – Auf ihrem Parteitag in Halle (12. bis 18. Oktober) gibt sich die Sozialistischen Arbeiterpartei einen neuen Namen: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD).

Geburtstage

1968 – Hugh Jackman (57), australischer Schauspieler («X-Men» Tetralogie, «Australia»)

1968 – Sophie von Kessel (57), deutsche Schauspielerin («Kunstfehler», «Ein langer Abschied», «Song für Mia»)

1935 – Luciano Pavarotti, italienischer Opernsänger, gest. 2007

1934 – Richard Meier (91), US-amerikanischer Architekt (Arp-Museum in Remagen, Getty Center in Los Angeles, Museum für Kunsthandwerk in Frankfurt/Main)

Todestage

2012 – Harry Valérien, deutscher Sportjournalist, moderierte 283 Ausgaben des «Aktuellen Sportstudios» im ZDF, geb. 1923